قطر تستأنف رحلاتها إلى موسكو اعتبارا من 3 مارس

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى العاصمة الروسية موسكو بداية من 3 آذار/ مارس المقبل، وذلك بعد إعلان روسيا استئناف الرحلات مع قطر نهاية الشهر الماضي وسط تداعيات تفشي وباء كوفيد-19.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت الشركة القطرية في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر":

"ستعيد الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها إلى أكبر مدينة في أوروبا، موسكو، مع ثلاث رحلات أسبوعياً اعتبارا من 3 مارس".

ستعيد ⁧#الخطوط_الجوية_القطرية⁩ تشغيل رحلاتها إلى أكبر مدينة في أوروبا، موسكو، مع ثلاث رحلات أسبوعياً اعتبارا من 3 مارس. pic.twitter.com/3qiFZa8arE — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) February 10, 2021

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وكانت رئيسة هيئة حقوق المستهلك الروسية، أنَا بوبوفا، أعلنت اليوم الأربعاء، أن وضع فيروس كورونا في روسيا آخذ في الاستقرار، وبالرغم من ذلك فإن من الواجب الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

وقالت بوبوفا عبر قناة "روسيا 1": "وضع فيروس كورونا في البلاد آخذ في الاستقرار. هذا ما يمكن أن نصف به الوضع الوبائي".

وأضافت: "نستطيع اليوم الحديث عن استقرار الوضع شريطة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية. يجب الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، هذا الإجراء لا يزال ساريا ولن يَلغى في الوقت الراهن".