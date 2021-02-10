الاتحاد الأوروبي يزود أوكرانيا بلقاحات فايزر وأسترازينيكا

أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا 117 ألف جرعة من لقاح فايزر ونحو 2.2 - 3.7 مليون جرعة من لقاح أستازينيكا في النصف الأول من عام 2021.

وأشار دومبروفسكيس في بث على الموقع الرسمي للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن المفوضية الأوروبية ستدعم بولندا في إعادة بيع جرعات لقاح أستازينيكا إلى أوكرانيا.

وأعرب دومبروفسكيس عن أمله في بدء التطعيمات الجماعية في أوكرانيا خلال الشهر المقبل، كما أعرب عن قلقه بشأن "تأثير المعلومات المضللة الروسية حول عملية التطعيم في أوكرانيا".

وفي وقت سابق أعرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، عن دعمه لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" في دول الاتحاد الأوروبي.

ووصف بوريل اللقاح بأنه بشرى سارة للبشرية. وأعرب عن أمله في أن تتمكن الوكالة الأوروبية للأدوية من ترخيص اللقاح الذي تم تطويره في روسيا.

ورغم ذلك يرفض رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي شراء اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا بسبب عدم وجود دليل على فاعليته، حسب زعمه.