واشنطن تعلق على الإفراج عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، على خبر إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول، بعد 3 سنوات من سجنها.

وأعرب سوليفان في تغريدة بموقع "تويتر"، عن سعادته للإفراج عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة بالقول: "مسرور للإفراج عن لجين الهذلول.. هذا شيء جيد". وبشكل منفصل، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق سراحها الهذلول بأنه "تطور محل ترحيب"، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

أعلنت أسرة الناشطة في وقت سابق من اليوم، إطلاق سراحها من أحد السجون السعودية وعودتها إلى منزل الأسرة، بعد قضاء ثلاثة أعوام خلف القضبان.

اعتقلت الناشطة السعودية -31 عاما- في مايو/ أيار عام 2018، وفي ديسمبر/ كانون الماضي، أصدر القضاء السعودي حكما بإدانتها بالسجن 5 سنوات و8 أشهر مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر.

وأدانت المحكمة المدعى عليها بارتكابها أفعالا مجرمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة.

وقالت إن ذلك بهدف الإضرار بالنظام العام والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدر عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.