بايدن: لن أتردد في استخدام القوة للدفاع عن مصالحنا أو حلفائنا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، إنه لن يتردد أبدا في استخدام القوة عندما يكون ذلك ضروريا للدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنها ستكون الملجأ الأخير.

واشنطن- سبوتنيك. وأضاف الرئيس الأمريكي خلال زيارة للبنتاغون: "كقائد أعلى للقوات المسلحة، لن أتردد أبدا في استخدام القوة للدفاع عن المصالح الحيوية للشعب الأمريكي وحلفائنا حول العالم عند الضرورة".

ومع ذلك استطرد بايدن حديثه في البنتاغون، موجها تصريحاته إلى أفراد وزارة الدفاع الأمريكية:

لكنني أعتقد أن القوة يجب أن تكون أداة الملاذ الأخير، وليس الأول.

على جانب آخر، قال قال الرئيس الأمريكي، إن فرقة العمل المعنية بالصين التابعة للبنتاغون ستقدم توصيات في الأشهر القليلة المقبلة بشأن المسائل المتعلقة ببكين والتي تشكل تحديا للولايات المتحدة.

وأردف أنه اطلع اليوم على فريق العمل المعني بالصين الجديد والتابع لوزارة الدفاع، والذي يدعم من خلاله الوزير لويد أوستن، استراتيجية ومفاهيم الإدارة التشغيلية، وتقنياتها، ووضعية القوة وغير ذلك من التوجهات الخاصة بها.

وأوضح أن فرقة العمل ستعمل بسرعة، بالاعتماد على الخبراء المدنيين والعسكريين في جميع أنحاء الوزارة، لتقديم توصيات في غضون الأشهر القليلة المقبلة إلى الوزير أوستن بشأن الأولويات الرئيسية ونقاط القرار، حتى يتمكن من رسم مسار قوي للمضي قدما في الأمور المتعلقة بالصين.