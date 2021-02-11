الأول من نوعه.. بايدن يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتصالا هاتفيا هو الأول من نوعه منذ توليه السلطة بنظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن بايدن أعرب لنظيره الصين، عن قلقه من الوضع في هونغ كونغ، والانتهاكات في إقليم شينغيانغ، حيث تعيش أقلية مسلمي الأويغور.

ويأتي اتصال بايدن بعد ساعات من إعلانه تشكيل فريق مكون من 15 شخصا يضم عسكريين ومدنيين لمراجعة سياسة الولايات المتحدة في مواجهة الصين.

وكتب بايدن على تويتر بعد المكالمة: "أخبرته (الرئيس الصيني) أنني سأعمل مع الصين عندما يكون ذلك في صالح الشعب الأمريكي".

وقالت قناة "CCTV" الصينية الحكومية، إن شي وبايدن "تبادلا التهاني بمناسبة العام الصيني الجديد، وتبادلا وجهات النظر بشكل متعمق حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية".

وأوضح الرئيس الأمريكي في تغريدته أنه، عبر عن قلقه، بشأن ممارسات الصين الاقتصادية، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقمع في تايوان.

ونوه البيت الأبيض، بأن "القادة تبادلا أيضا وجهات النظر بشأن مواجهة جائحة كورونا والتحديات المشتركة للصحة العالمية وتغير المناخ وعدم انتشار الأسلحة".

وقضى بايدن، الذي تعامل مع الزعيم الصيني عندما شغل منصب نائب الرئيس باراك أوباما، أسابيعه الثلاثة الأولى في البيت الأبيض لإجراء عدة مكالمات مع قادة آخرين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. لقد حاول إرسال رسالة مفادها أنه سيتخذ نهجا مختلفا جذريا تجاه الصين عن الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي وضع القضايا التجارية والاقتصادية فوق كل شيء في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لأسوشيتد برس.

يتبع..