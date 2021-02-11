رئيس أولمبياد طوكيو سيقدم استقالته بسبب تصريحاته عن النساء وتحديد خليفته

قالت شبكة فوجي للأنباء، اليوم الخميس، إن "يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 سيقدم استقالته بعد تصريحاته عن تحدث السيدات لفترات طويلة الأسبوع الماضية".

وفجرت تصريحات موري خلال اجتماع اللجنة الأولمبية اليابانية في الأسبوع الأول من الشهر الحالي موجة من الانتقادات لرئيس الوزراء الياباني السابق محليا وعالميا.

استقالة متوقعة

وأشارت صحيفة ماينيتشي، إلى أنه "من المتوقع إعلان موري نيته في الاستقالة غدا الجمعة، عندما يعقد منظمو الأولمبياد اجتماعا مع الأعضاء التنفيذيين لمجلس الإدارة. وتقرر عقد هذا الاجتماع بسبب تصريحات موري.

وكان موري، البالغ عمره 83 عاما، دعا لمؤتمر صحفي في الرابع من فبراير/شباط للاعتذار ووصف تصريحاته بأنها "غير مقبولة"، وضد المبادئ الأولمبية لكنه رفض الاستقالة.

وأجاب موري عند سؤاله عن هل تتحدث السيدات حقا لفترات طويلة "لا أتحدث إلى السيدات مؤخرا، لذا لا أعلم".

وأدت تعليقات موري، الذي اتسمت فترته كرئيس للوزراء بالزلات والأخطاء، إلى انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وطالبه السياسيون المعارضون في البرلمان بتقديم استقالته.

وتأجلت أولمبياد طوكيو من العام الماضي إلى يوليو/تموز المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت استطلاعات رأي مؤخرا أن نحو 80 في المئة من اليابانيين يعارضون إقامة الأولمبياد، بسبب مخاوف من الجائحة.

تحديد خليفة موري

قالت وكالة "كيودو" اليابانية للإنباء، إن سابورو كاوابوتشي عمدة قرية أولمبياد طوكيو سيخلف موري في رئاسة اللجنة المنظمة.