الرئيس الصيني لبايدن: الصدام بين واشنطن وبكين قد يولد كارثة عالمية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في أول محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أنه قد يكون لواشنطن وبكين وجهات نظر مختلفة بشأن بعض القضايا، لكن ينبغي حلها على أساس الاحترام المتبادل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إن "التعاون بين بكين وواشنطن هوالخيارالوحيد للبلدين، بينما التصادم سيؤدي إلى كارثة عالمية".

وشدد شي جين بينغ على أنه يجب على بكين وواشنطن استئناف آليات الحوار، وتحديد سياسات كل منهما بشكل صحيح لتجنب الحسابات والأحكام الخاطئة، لافتا إلى أن التعاون هو الخيار الأمثل الوحيد للولايات المتحدة والصين.

وأشار الزعيم الصيني لنظيره الأمريكي أن قضايا تايوان وهونغ كونغ وإقليم شنغيانغ شأن داخلي للصين، ويجب على الولايات المتحدة احترام مصالحها.

وأكد شي جين بينغ بأنه ينبغي على بكين وواشنطن العمل معًا للحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.