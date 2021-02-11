غوتيريش: يجب أن تكون النساء جزءا من مسيرة العلوم في العالم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى زيادة مساهمة المرأة في مجال العلوم حول العالم، مؤكدا أهمية ذلك لمستقبل البشرية.

وحذر غوتيريش من عدم الاهتمام بمشاركة المرأة في مجالات العلوم، لأنه سيجعلنا نعيش في عالم يتم تصميمه بواسطة الرجال ومن أجل الرجال، حسب تعبيره.

وكتب على "تويتر" اليوم الخميس: "دون مشاركة مزيد من النساء في مجالات العلوم، سنظل نشهد عالما يتم تصميمه بواسطة الرجال ومن أجل الرجال".

وتابع: "إذا استمر الحال على ما هو عليه ستظل طاقة الفتيات والنساء غير مستغلة".

وقال أمين عام الأمم المتحدة: "يجب أن نتأكد أن الفتيات لديهن الفرصة في الحصول على التعليم ويمكنهن رؤية مستقبلهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا".

ويحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، في الـ 11 من فبراير/ شباط من كل عام، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، الذي أوضح أن العلم والمساواة بين الجنسين من العوامل الأساسية في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة بحلول 2030.

Without more #WomenInScience, the world will continue to be designed by and for men, and the potential of girls and women will remain untapped.



We must ensure that girls have access to education and that they can see a future for themselves in science & tech. pic.twitter.com/kJq8SaLKaC — António Guterres (@antonioguterres) February 11, 2021

ولفت الموقع إلى أن زيادة مشاركة المرأة في العلوم من الأهداف التي اعتمدها زعماء العالم في 2015، مشيرا إلى أن "المجتمع الدولي يعمل متفانيا على إشراك المرأة والفتاة في مجال العلوم".

وقال موقع الأمم المتحدة إن المرأة والفتاة تستبعدان من المشاركة الكاملة في ذلك المجال، مشيرا إلى أنه "في الوقت الحاضر، تمثل النساء أقل من 30 في المائة من الباحثين في جميع أنحاء العالم".

ولفت الموقع إلى أن "نسبة التحاق الطالبات منخفضة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتمثل 3 في المائة، وفي العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء تمثل 5 في المائة، وفي الهندسة والتصنيع والتشييد 8 في المائة.