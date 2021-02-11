وزير الخارجية الأمريكي: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يحدث في السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن بلاده "لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يهاجم الحوثيون السعودية".

وغرد بلينكن، عبر حسابه على تويتر: "السعودية شريك أمني مهم"، مشدداً على موقف الإدارة الأمريكية من الوصول إلى تسوية ساسية للنزاع في اليمن.

Spoke with @FaisalbinFarhan. Saudi Arabia is an important security partner. We won’t stand by while the Houthis attack Saudi Arabia. We remain committed to bolstering Saudi Arabia’s defenses and finding a political settlement to the conflict in Yemen. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 11, 2021

​وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".

وأضافت وزارة الخارجية، إن "المسؤولين حددا سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن. كما ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات على المملكة".

وعبرت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، عن إدانتها للهجوم الذي نفذه الحوثيون واستهدف مطار أبها الدولي في السعودية، موضحة أن الحوثيين بتلك الهجمات يظهرون رغبة في إطالة أمد الحرب في اليمن.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الأربعاء، "السيطرة على حريق اندلع في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي، جراء اعتداء إرهابي من الحوثيين"، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان"، متوعدا بـ "محاسبة الإرهابيين من الحوثيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

يأتي ذلك في ظل إعلان الولايات المتحدة وقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في الأراضي اليمنية، في إطار سياسة الرئيس الأمريكي الجديد لتشديد النهج تجاه المملكة، التي تواجه اتهامات واسعة بخرق حقوق الإنسان داخل البلاد والتسبب في أزمة إنسانية حادة في اليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.