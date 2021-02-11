نائب جمهوري يتعرض لموقف محرج بسبب "فلتر" على تطبيق "زووم"

بعد انتشار ظاهرة استخدام وجوه اصطناعية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي "زوم" وآخرها صورة القطة المستخدمة لأحد المحامين الأمريكيين خلال محاكمة عن بعد، ظهر فيديو جديد مشابه لنائب جمهوري.

وانتشر مقطع فيديو جديد لأحد النواب الجمهوريين من ولاية مينيسوتا مستخدما هذه الميزة، حيث خرج إلى الشبكة بوضع مقلوب، وذلك خلال جلسة استماع عبر الإنترنت للجنة المالية بمجلس النواب.

ولم يستطع النائب معرفة كيفية تبديل الصورة وقام زملاؤه بالضحك لفترة من الوقت.

وعلق النائب توم إمير: "لا أعرف كيف أصلحه ولا أعرف ما حدث".