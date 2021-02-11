إيران تطلق مناورات جديدة تزامنا مع الذكرى السنوية لـ"انتصار الثورة"

انطلقت في إيران، صباح اليوم الخميس، "مناورات الرسول الأعظم" البرية في منطقة جنوب غرب البلاد، تزامنا مع الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وأعلن الحرس الثوري أن "هذه المناورات تهدف إلى تقييم ميداني لأحدث الإنجازات والقدرات ودراسة الطاقات العملياتية الجديدة واختبار مستوى القوة العملياتية لجزء من أحدث المعدات القتالية والدفاعية، للقوة البرية التابعة للحرس في مختلف الألوية والوحدات من الطائرات المسيرة والقوات المحمولة جوا والمدرعات والقوات الخاصة والمدفعية، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وقال قائد القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باكبور، إن "القوة البرية للحرس الثوري، إلى جانب مسؤولياتها الأمنية في شمال غرب وغرب وجنوب شرق وشرق البلاد، على استعداد تام لمواجهة أي تهديد محتمل".

وعرض الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، ثلاثة صواريخ باليستية في ساحة الحرية في العاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الإيرانية. وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، إن "القوة الجوفضائية بالحرس الثوري عرضت الصواريخ الباليستية "ذوالفقار بصير"، و"دزفول"، و"قيام".

كما عرض الحرس الثوري منظومة صواريخ "سوم خرداد" في ساحة التحرير في العاصمة طهران احتفالا بانتصارات الثورة الإيرانية، وهي من تصنيع مركز الأبحاث الدفاعية الرادارية للحرس الثوري، وقال: "يمكنها اعتراض 4 أهداف في آن واحد، بجانب إطلاقها 8 صواريخ من طراز "طائر".

وشهدت إيران، أمس الأربعاء، مسيرات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لانتصار "الثورة الإسلامية"، وتمت فيها مراعاة الضوابط الصحية لمنع انتشار فيروس "كورونا".