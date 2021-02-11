مقتل ثالث جندي تركي في "مخلب النسر" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مقتل ثالث جندي تركي خلال عملية "مخلب النسر 2" التي تشنها أنقرة ضد معاقل حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية، إن الجندي توفي متأثرا بإصابته أمس الأربعاء بجروح على يد التنظيم الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وأوضحت أن "جميع محاولات الكوادر الطبية لإنقاذ الجندي المصاب باءت بالفشل"، ليرتفع بذلك عدد القتلى الأتراك إلى 3.

كانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أمس الأربعاء، مقتل جنديين اثنين، وإصابة 4 آخرين بجروح، في منطقة عمليات "مخلب النسر 2" شمالي العراق.

وأضافت في بيان، وقتها، أن مقتل الجنديين وإصابة الآخرين، جاء نتيجة اشتباكات اندلعت مع مسلحي "بي كا كا" في منطقة جبل كاره شمال شرق مدينة دهوك.

وكان حزب العمال الكردستاني أعلن، أمس، أن "قواته قتلت 10 جنود أتراك في معارك "مخلب النسر" التي أطلقتها تركيا شمالي العراق".

وأطلقت تركيا، أمس الاربعاء، عملية "مخلب النسر 2" ضد أهداف عناصر الحزب العمال الكردستاني شمالي العراق، بعد يومين من إطلاق عملية "أرن-8" العسكرية ضد منظمة "بي كا كا" في ثلاث ولايات جنوبي البلاد. وأضافت الداخلية في بيان إن العملية التي يشارك فيها 1670 عنصرا من القوات الأمنية تم إطلاقها في ولاية هطاي وغازي عنتاب وعثمانية.