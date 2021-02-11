تركيا: مستعدون لدعم الجيش العراقي

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده مستعدة لدعم الجيش العراقي عبر مشاركة المعلومات والخبرات التي تمتلكها على صعيد حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ذكرت ذلك وكالة الأنباء التركية "الأناضول" في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر" اليوم الخميس، مشيرة إلى أن أكار تحدث عن عدد من القضايا الدولية ومنها الدور التركي في ليبيا، وقضايا قبرص وبحري إيجة والمتوسط، مطالبا الجهات المعنية بالتحلي بالموضوعية وتقييم المشاكل في إطار العقل والمنطق والحكمة.

يذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تحدث في تصريحات سابقة عن مساهمات بلاده في حلف شمال الأطلسي "الناتو" مؤكدا أنه ينبغي على الجميع عدم تجاهل الإسهامات التي تقدمها أنقرة للحلف.

وتكثف تركيا من عملياتها العسكرية في شمال العراق منذ منتصف يونيو/ حزيران الماضي، وأطلقت عليها "مخلب النسر" و"مخلب النمر" لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.

وأنشأت تركيا عشرات النقاط العسكرية في مناطق عملياتها شمالي العراق، لكن بغداد اعترضت على العملية العسكرية، وطالبت بسحب قواتها من الأراضي العراقية.

#عاجل | وزير الدفاع التركي: مستعدون لدعم الجيش العراقي عبر مشاركة المعلومات والخبرات التي نمتلكها على صعيد "الناتو" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 11, 2021

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات سابقة، الشهر الماضي، إن أنقرة تحترم وحدة العراق وسيادة أراضيه، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الوجود "الإرهابي" في شمال العراق يمثل تهديدا للبلدين.

كما أكد أن "التعاون والتنسيق يلعبان دورا مهما في مكافحة التنظيم الإرهابي حزب العمال الكردستاني"، مؤكدا استعداد أنقرة لكل أنواع التعاون مع العراق.

يتبع...