في سخرية نادرة.. سفير إسرائيلي ينشر رقم نتنياهو لأول مرة ويوجه دعوة إلى بايدن

في حالة دبلوماسية جديدة تثير السخرية، نشر سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رقم هاتف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مناشدا الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال به.

ونشر دانون تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، ذكر فيها رقم هاتف نتنياهو، داعيا بايدن للاتصال به، على غرار اتصاله برؤساء 10 دول أخرى.

وكتب دانون، السفير الإسرائيل المخضرم، أن بايدن اتصل بزعماء 10 دول مختلفة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة القدامى، مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند واستراليا، فهل حان الوقت للاتصال بزعيم إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة.