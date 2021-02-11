في سخرية نادرة.. سفير إسرائيلي ينشر رقم نتنياهو لأول مرة ويوجه دعوة إلى بايدن

ونشر دانون تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، ذكر فيها رقم هاتف نتنياهو، داعيا بايدن للاتصال به، على غرار اتصاله برؤساء 10 دول أخرى.
@POTUS Joe Biden, you have called world leaders from#Canada#Mexico#UK#India#France#Germany#Japan#Australia#SouthKorea#Russia— Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) February 10, 2021
Might it now be time to call the leader of #Israel, the closest ally of the #US?
The PM's number is: 972-2-6705555 pic.twitter.com/OYgPvVga6F
وكتب دانون، السفير الإسرائيل المخضرم، أن بايدن اتصل بزعماء 10 دول مختلفة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة القدامى، مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند واستراليا، فهل حان الوقت للاتصال بزعيم إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة.
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