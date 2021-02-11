نائب أردوغان: قدمنا 40 ألف جرعة من لقاحات كورونا إلى "شمال قبرص"

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن بلاده قدمت إلى "جمهورية شمال قبرص" 40 ألف جرعة من لقاحات كورونا، وتعمل على إرسال كمية مماثلة اليوم الخميس.

جاء ذلك عقب لقاء جمعه مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص أرسان سانر، في ليفكوشا عاصمة الجمهورية التي لا يعترف بها سوى تركيا، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" الرسمية.

#عاجل | نائب أردوغان: قدمنا إلى شمال قبرص التركية 40 ألف جرعة من لقاحات كورونا ونعمل على إرسال 40 ألف جرعة إضافية اليوم — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 11, 2021

وكان أوقطاي قد وصل، أمس الأربعاء، إلى ليفكوشا في إطار زيارة عمل تستمر يومين، يرافقه فيها عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزير النقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو.

ومن المقرر الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقات بين الجانبين في مجال خدمات الحكومة الإلكترونية، والطرق البرية، والتعاون بين اتحادات البلديات ومجالس التعليم العالي.

وقسمت جزيرة قبرص إلى قسمين، تركي ويوناني، بعد تدخل عسكري من أنقرة عام 1974، وفرضت تركيا سيطرتها على 37 في المئة من مساحة الجزيرة، كما تم عام 1983 الإعلان عن قيام جمهورية شمال قبرص التركية التي لم تعترف بها سوى تركيا.