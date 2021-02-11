السلطات الإسبانية تضبط 1.6 طن من الكوكايين في الأندلس

أعنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الخميس، عن ضبط شحنة كبيرة من المخدرات في مقاطعة ولبة (منطقة الأندلس ذات الحكم الذاتي).

مدريد - سبوتنيك. وجاء في بيان الشرطة الوطنية الإسبانية: "عثر أفراد الشرطة على مخدرات في بالات من الخيش وأكياس في حقائب رياضية بمرآب للسيارات، وتم القبض على الرجل المسؤول عن حيازتها".

وأشار البيان إلى أنه تم ضبط 1.6 طن من الكوكايين ، الشحنة الأكبر على الإطلاق التي يتم العثور عليها في هذه المنطقة، في الآونة الأخيرة.

في سياق متصل، أعلنت السلطات البلجيكية، الشهر الماضي، ضبط نحو 65.5 طن من الكوكايين خلال العام الماضي.

وقالت وزارة المال البلجيكية، في بيان لها إن هذه الكميات جرى ضبطها في مدينة أنتويرب في 2020، بحسب وكالة "فرانس برس".

وجرى تقدير قيمة هذه المخدرات بـ7.5 مليار يورو، وذلك على أساس متوسط سعر في الاتحاد الأوروبي محدد بـ68.5 يورو للغرام الواحد.

وبهذا المستوى القياسي من المخدرات، يحافظ ميناء المدينة الساحلية على موقعه كأبرز مدخل لهذه المخدرات إلى أوروبا.

وذكر بيان الوزارة المشرفة على السلطات الجمركية أنه بعدما بلغت كمية المضبوطات 4.7 أطنان في 2013، ازدادت كمية المخدرات المهربة من أمريكا اللاتينية نحو أربع عشرة مرة في 2020.