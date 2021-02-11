تلقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجرعة الثانية من لقاح كورونا الصيني، وذلك بعدما تلقى الجرعة الأولى الشهر الماضي، إثر استلام بلاده 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس الذي تحول إلى وباء عالمي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن أردوغان حصل على الجرعة الثانية، وأن أنقرة تسعى للحصول على ملايين الجرعات الخاصة باللقاح.

وتسلمت تركيا ثلاثة ملايين جرعة من لقاح "كورونافاك" الذي تقوم "سينوفاك" بإنتاجه، تلاها دفعة ثانية تضم أكثر من 6 ملايين جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى جائحة.

#عاجل | الرئيس أردوغان يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 11, 2021

وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال باحثون أتراك إن "كورونافاك" أثبت فعالية بمعدل 91.25 في المئة بناء على تحليل مؤقت يشمل 29 حالة.

وتضررت تركيا بشدة من وباء كورونا المستجد الذي أصاب الملايين وقتل الآلاف، وتجري مفاوضات للحصول على لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وآخر طورته شركتا "فايزر وبيونتيك".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي 106 مليون مصاب، بينهم أكثر من 2.3 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.