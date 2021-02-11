إعلام: مقاطع فيديو يمكن أن تتسبب في إدانة ترامب بالتحريض على العصيان

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس 11 فبراير/شباط، أن مقاطع فيديو يمكن أن تكون سببا في إدانة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالتحريض على العصيان.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الكونغرس الأمريكي استعان بمقاطع فيديو في قضية مساءلة ترامب.

مذيع CNN: مديرو المساءلة عرضوا مقاطع تظهر أن #ترامب كان "المحرض الرئيسي" لأحداث الشغب في مبنى #الكونغرس.. شاهد https://t.co/lyxUO7Ha8k — CNN بالعربية (@cnnarabic) February 11, 2021

​وتظهر مقاطع الفيديو، بحسب الشبكة الأمريكية، أن ترامب كان "المحرض الرئيسي" لأحداث الشغب التي شهدها مقر الكونغرس "الكابيتول".

وبدأت إجراءات مساءلة ترامب إثر التصريحات التي أدلى بها في 6 يناير/كانون الثاني. في ذلك اليوم، اقتحم أنصار الرئيس الأمريكي السابق مبنى الكونغرس، في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في البلاد في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والتي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.

واتُهم ترامب بموجب مادة التحريض على التمرد. ستبدأ العملية نفسها في الغرفة العليا بالكونغرس في 9 فبراير/شباط. وخلال المساءلة، سيعمل أعضاء مجلس النواب كمدعين عامين وأعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم هيئة محلفين.