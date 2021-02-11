مفتي موسكو يتحدث عن الموقف من التطعيم ضد كورونا

قال مفتي موسكو إيلدار عليوتدينوف، إن المسلمين بشكل عام قلقون من لقاحات فيروس كورونا، ويفضلون عدم تلقيحهم بعد.

في وقت سابق، أرسلت دار الإفتاء في تتارستان طلبًا لاختبار اللقاحات الروسية ضد كورونا من أجل التأكد من مسألة الحلال (امتثال المكونات للمتطلبات الإسلامية).

في فبراير، تلقت الإدارة الروحية لمسلمي روسيا معلومات من مطوري لقاح "سبوتنيك V" حول التكوين، ووفقًا للبيانات الأولية، لا يوجد شيء محظور على المسلمين في اللقاح.

وذكر عليوتدينوف أنه سيتم إعداد رأي ديني وقانوني حول مسألة التطعيم.

ولفت المفتي: "بشكل عام، المؤمنون (وأنا أتواصل مع عدد كبير من الناس) يوجد بعض الشكوك. بسبب الآراء المتداولة على الإنترنت. ويقولون إنهم سينتظرون عامًا أو أكثر. ولكن هل لدينا هذا الوقت؟".

وعلى حد قوله فإن رجال الدين المسلمين مدعوون إلى فهم سلامة اللقاح وجوازه من وجهة نظر الإسلام.

وأشار إلى أن هذا يرجع إلى الحاجة إلى إعلام المؤمنين و"الاهتمام بالمجتمع" حتى يتمكن الناس من استخدام منتج عالي الجودة حقًا. وشدد في الوقت نفسه على عدم وجود مصلحة شخصية في الترويج المتعمد لهذا اللقاح أو ذاك.

وكان المفتي رافيل جينوتين، رئيس الإدارة الروحية الروسية، قد تلقى سابقًا لقاح "سبوتنيك V".