موسكو تعلق على قرار أوسلو نشر قاذفات أمريكية في قاعدتها الجوية

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر قرار النرويج نشر قاذفات استراتيجية أمريكية خطوة أخرى تجاه زيادة النشاط العسكري في المنطقة.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا في إحاطة اليوم الخميس:

"لفتت انتباهنا المعلومات الخاصة بالاستعدادات لنشر سرب من القاذفات الاستراتيجية الأمريكية في القاعدة الجوية النرويجية في منطقة تروندهايم لإجراء مناورات مشتركة مع القوات الجوية النرويجية. نعتبر هذا القرار خطوة أخرى ضمن سلسلة من إجراءات زيادة النشاط العسكري في الشمال، في المنطقة المجاورة للحدود الروسية ".

وكانت القيادة الأمريكية الأوروبية "يوكوم" صرحت، في الثاني من الشهر الجاري، أن أكثر من 200 جندي من سلاح الجو الأمريكي انتشروا في النرويج، قبل أول مناورات من نوعها للقاذفات الاستراتيجية في البلاد في الأسابيع المقبلة.

وجاء في بيان القيادة: "لأول مرة في النرويج، سيصل أكثر من 200 فرد من القوات الجوية الأمريكية من قاعدة دايس الجوية، تكساس، مع سرب من قاذفة الاستكشافية بي-1 لانسر، لدعم مهام قوة القاذفات القادمة من قاعدة أورلاند الجوية في النرويج".

وأضافت القيادة في بيانها:

سيكون رجال القوات الجوية جزءا من الفريق المتقدم للمهام المجدولة في الأسابيع المقبلة والتي ستحدث لفترة محدودة.