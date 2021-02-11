وزير الخارجية الإيراني يغرد عن "الفأر" و"الثور"

غرد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، باللغة الصينية، اليوم الخميس، عبر حسابه على موقع "تويتر".

وحرص ظريف على التغريد بالصينية للتهنئة بحلول العام الصيني الجديد.

وافتتح ظريف تغريدته قائلا: "لقد كان العام الماضي في التقويم الصيني (عام الفأر) عاما صعبا وسيكون العام الجاري (عام الثور) عاما أفضل".

وتابع: أهنئ الشعب والحكومة في الصين لإنجازاتهما اللافتة في مكافحة كورونا وأنا على ثقة بأن جهود الشعب الصيني ستثمر عن عام أكثر نجاحا لهم.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن العام 2021 يصادف الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين قائلا: "إن الجهود المشتركة لشعبي البلدين في مكافحة فيروس "كورونا" المسجتدـ والتي أدت إلى تعزيز أواصر الصداقة بينهما، ستساعد بالتأكيد في تنمية العلاقات الثنائية".

وتمنى وزير الخارجية الإيراني في ختام تغريدته، عاما زاخرا بالنجاح والصحة والانتصار للشعب الصيني.