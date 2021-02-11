وزير الخارجية الإيراني يغرد عن "الفأر" و"الثور"

وحرص ظريف على التغريد بالصينية للتهنئة بحلول العام الصيني الجديد.
وافتتح ظريف تغريدته قائلا: "لقد كان العام الماضي في التقويم الصيني (عام الفأر) عاما صعبا وسيكون العام الجاري (عام الثور) عاما أفضل".
وتابع: أهنئ الشعب والحكومة في الصين لإنجازاتهما اللافتة في مكافحة كورونا وأنا على ثقة بأن جهود الشعب الصيني ستثمر عن عام أكثر نجاحا لهم.
实“鼠”不易旧年去，“牛”转乾坤新年来。在中国牛年新春到来之际，祝贺中国政府和人民在抗疫斗争中取得令人瞩目的成就。相信中国人民的努力将带来更成功的一年。2021年恰逢伊朗和中国建交50周年，两国人民因携手抗疫加深的友谊必将助力两国关系发展。再次祝愿中国人民度过一个幸福、健康和繁荣的新年！ pic.twitter.com/YfXVDFFWlG— Javad Zarif (@JZarif) February 11, 2021
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن العام 2021 يصادف الذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والصين قائلا: "إن الجهود المشتركة لشعبي البلدين في مكافحة فيروس "كورونا" المسجتدـ والتي أدت إلى تعزيز أواصر الصداقة بينهما، ستساعد بالتأكيد في تنمية العلاقات الثنائية".
وتمنى وزير الخارجية الإيراني في ختام تغريدته، عاما زاخرا بالنجاح والصحة والانتصار للشعب الصيني.
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