برلسكوني يتعرض لوعكة صحية جديدة

أمضى رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني الليلة الماضية في أحد مستشفيات ميلانو بعد سقوطه في مقر إقامته في روما.

وشارك السياسي البالغ من العمر 84 عامًا في المشاورات السياسية، يوم الثلاثاء الماضي، التي عقدها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي قبيل مشاورات تشكيل الحكومة، بحسب ما نقلته "ريا نوفوستي".

وكانت زيارة برلسكوني إلى روما أول ظهور علني له بعد إصابته بفيروس كورونا في الخريف ودخوله المستشفى في منتصف يناير/ كانون الثاني بسبب مشاكل في القلب.

وقال حزب "فورزا إيطاليا" الذي أسسه برلسكوني، "عاد برلسكوني إلى ميلانو الليلة الماضية بسبب سقوطه في مقر إقامته في روما"، وأضاف، أن رئيس الوزراء السابق أصيب بكدمات في جانبه. وذهب برلسكوني للمستشفى في ميلانو ثم عاد إلى منزله في الصباح.

ولفت الصحفيون المحليون الانتباه إلى مزاج برلسكوني الجيد، على الرغم من ضعف صوته، خلال المشاورات مع دراغي.