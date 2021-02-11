باريس تحذر طهران من مواصلة انتهاك الاتفاق النووي

حذرت فرنسا، إيران، اليوم الخميس، من اتخاذ أي إجراءات جديدة قد تنتهك الاتفاق النووي، الموقع مع القوى العالمية في 2015.

جاء هذا في تصريحات لأنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت فون إنها تدعو إيران إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تزيد الموقف النووي تدهورا، وذلك للحفاظ على المجال السياسي من أجل التوصل إلى حل من خلال المفاوضات.

واعتبرت فون أن الموقف مقلق للغاية "بسبب توالي الانتهاكات لاتفاق فيينا، بما في ذلك الانتهاك الأخير الذي أبلغت عنه للتو الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وكانت المتحدثة الرسمية تشير إلى تقرير للوكالة أمس الأربعاء، ذكر أن طهران نفذت خطتها لإنتاج معدن اليورانيوم.

وأبلغت الوكالة الدول الأعضاء في تقرير سري، أن إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة يمكن استخدامها لتشكيل نواة الأسلحة النووية.

وقالت الوكالة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن إيران أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير/ شباط، في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015، بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

يشعر الدبلوماسيون الغربيون بقلق متزايد إزاء إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم، باعتبار الحصول على هذه المادة يتخطى مسألة تخصيب اليورانيوم، الذي يمكن استخدامه لأغراض مدنية، وهو أيضا مكون أساسي في الأسلحة النووية.