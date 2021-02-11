تسجيل
18:57 GMT11 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    تطبيق تيك توك

    بايدن يتراجع عن حظر تطبيق "تيك توك" الصيني

    © REUTERS / DADO RUVIC
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/13/1046584286_0:0:3420:1925_1200x675_80_0_0_9209a80c598ea5065607ae390b781172.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202102111048085731-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A/

    اتخذت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خطوات تراجعية عن محاولات سلفه، دونالد ترامب، لحظر تطبيق الفيديو الشهير الصيني "تيك توك".

    وطلبت إدارة بايدن من المحكمة تأجيل نزاع قانوني حول حظر التطبيق الذي اقترحه ترامب، وذلك  بالتزامن مع بدء حكومة الرئيس الأمريكي الحالي في مراجعة أوسع للتهديدات التي تشكلها شركات التكنولوجيا الصينية على الأمن القومي الأمريكي، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

    © CC0 / Tiktok official website
    "تيك توك" تطلق ميزة جديدة
    وذكر ملف مقدم من إدارة بايدن للمحكمة، أمس الأربعاء، أن وزارة التجارة الأمريكية تراجع ما إذا كانت مزاعم ترامب بشأن تهديد "تيك توك" للأمن القومي تبرر محاولات حظره من متاجر تطبيقات الهواتف الذكية، وحرمانه من الخدمات الفنية الحيوية.

    وبشكل منفصل، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوقفت "إلى أجل غير مسمى" استحواذ أمريكا المقترح على تطبيق "تيك توك".

    يشار إلى أنه في العام الماضي، توسطت إدارة ترامب في صفقة كان من شأنها أن تحصل الشركات الأمريكية "أوراكل" و"وولمارت" على حصة كبيرة من تطبيق "تيك توك" المملوك للصين، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

    هذا ولم تنف السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، ما جاء في تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، لكنها قالت أمس الأربعاء إن "إدارة بايدن لم تتخذ "خطوة استباقية جديدة" في هذه العملية".

    وأضافت ساكي أن "إدارة بايدن تقوم بتقييم شامل للمخاطر التي تتعرض لها البيانات الأمريكية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتطبيق "تيك توك".

    وتابعت ساكي أن مراجعة "تيك توك" من قبل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، والتي تنظر في الآثار المترتبة على الأمن القومي لهذه الاستثمارات لا تزال جارية، ولم تقدم جدولا زمنيا لهذه العملية.

    واستهدف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تطبيق "تيك توك" خلال الصيف الماضي بسلسلة من الأوامر التنفيذية التي أشارت إلى مخاوف بشأن البيانات الأمريكية التي يجمعها تطبيق الفيديوهات الصيني الشهير من مستخدميه، ولكن المحاكم أوقعت بصورة مؤقته محاولة البيت الأبيض لحظر التطبيق، وسرعان ما طغت الانتخابات الرئاسية الأمريكية على معركة "تيك توك".

    وبينما قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن تطبيق "تيك توك" مصدر قلق، فإن إدارته لم تقل ما إذا كانت ستستمر في محاولة حظره أو أنها ستفرض عملية بيع بشأنه.

    ويتخذ بايدن حتى الآن نهجا حذرا في وراثة سياسات ترامب تجاه الصين، ولم يعد بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وغيرها من الإجراءات القتالية.

    انظر أيضا:

    دعوة ممثل تطبيق "تيك توك" في روسيا إلى مجلس الدوما
    عجوز عمرها 110 أعوام تصبح نجمة "تيك توك"... فيديو
    "تيك توك" تطلق ميزة جديدة
    زاخاروفا توضح سبب دخول وزارة الخارجية الروسية عالم الـ"تيك توك"
    وزارة الطوارئ الروسية تفتتح قنوات رسمية على "تيك توك" و"لايكي"
    الكلمات الدلالية:
    الصين, أمريكا, دونالد ترامب, جو بايدن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ريم الخولي، 12 عامًا، تعلم الأطفال في حيها حيث لاتزال المدارس مغلقة وسط جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في قرية إتميدة بمحافظة الدقهلية، مصر، 7 فبراير 2021
    تلميذة صغيرة تصبح معلمة كبيرة في أحد أحياء مصر
    وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ
    المريخ... الشماغ الإماراتي يليق بك
    إنفوجرافيك... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
    في يومها العالمي... 15 معلومة عن مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك