أنقرة: قطر خرجت أقوى من الأزمة الخليجية

كتب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، في حسابه بموقع "تويتر"، أن قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى.

وغرد أوغلو عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة،

"قطر خرجت من الأزمة الخليجية أقوى. وأهنئ الشيخ تميم على قيادته لهذه المرحلة".

وأضاف أنه، نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره آل ثاني، وفقا لوكالة "الأناضول التركية".

وقال أوغلو في تغريدة أخرى، "عقدت لقاء شفافا مع أخي الشيخ محمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر... سوف تتعزز علاقاتنا مع قطر في الحقبة الجديدة التي بدأت في الخليج".

📌Conveyed the greetings of President @RTErdogan to Amir Sheikh Tamim of #Qatar.

📌Qatar emerged stronger from the Gulf dispute. Congratulated him on his leadership during that process. 🇹🇷🇶🇦 @TamimBinHamad pic.twitter.com/IhVVfTdkfo — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 11, 2021

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، أن التعاون بين بلاده وتركيا "استراتيجي" على حد وصفه، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية وغيرها في مختلف المجالات، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

وأكد تشاووش أوغلو أن على البلدين العمل معاً لحل المشاكل خاصة فيما يتعلق بواشنطن وإيران وتشجيعهما على الانخراط لحل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة إنهاء مشكلة اليمن قريباً، ولفت إلى أن العلاقات التركية القطرية استراتيجية ومميزة.