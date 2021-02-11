بعد حظر قناتها في الصين... "بي بي سي" تصدر بيانا حول الموقف

أصدرت الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بيانا أعربت فيه عن خيبة أملها بسبب قيام الصين بحظر قناتها الإخبارية العالمية.

ونقلت "رويترز" عن "بي بي سي" تأكيدها في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني:

"نشعر بخيبة أمل لأن السلطات الصينية قررت اتخاذ هذا الإجراء".

وأضافت "بي بي سي هي مذيع الأخبار الدولي الأكثر ثقة في العالم وتقدم تقارير عن الأخبار من جميع أنحاء العالم بشكل عادل ونزيه وبدون خوف أو محاباة."

وأعلنت السلطات الصينية تعليق بث "بي بي سي وورلد نيوز"، بسبب أن بعض تقاريرها تنتهك مبادئ المصداقية والحياد في الإعلام.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، أعلن في أول محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أنه قد يكون لواشنطن وبكين وجهات نظر مختلفة بشأن بعض القضايا، لكن ينبغي حلها على أساس الاحترام المتبادل.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إن "التعاون بين بكين وواشنطن هوالخيارالوحيد للبلدين، بينما التصادم سيؤدي إلى كارثة عالمية".

وشدد شي جين بينغ على أنه يجب على بكين وواشنطن استئناف آليات الحوار، وتحديد سياسات كل منهما بشكل صحيح لتجنب الحسابات والأحكام الخاطئة، لافتا إلى أن التعاون هو الخيار الأمثل الوحيد للولايات المتحدة والصين.

وأشار الزعيم الصيني لنظيره الأمريكي أن قضايا تايوان وهونغ كونغ وإقليم شنغيانغ شأن داخلي للصين، ويجب على الولايات المتحدة احترام مصالحها.