البيت الأبيض يحسم الجدل حول "المكالمة المنتظرة" بين بايدن ونتنياهو

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يتطلع إلى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في المستقبل القريب.

واشنطن - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في تصريحات اليوم الخميس، إن "نتنياهو تربطه علاقة طويلة بالرئيس الأمريكي".

وأضافت أن "هناك علاقات مهمة بين واشنطن وإسرائيل على الصعيد الأمني وكشريك رئيسي".

وتابعت قائلة "بايدن سيتحدث إليه قريبا، ولكن ليس لدي معلومات عن موعد أو توقيت المحادثة".

وكان سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قد نشر في حالة دبلوماسية جديدة تثير السخرية، رقم هاتف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مناشدا الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال به.

ونشر دانون تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، ذكر فيها رقم هاتف نتنياهو، داعيا بايدن للاتصال به، على غرار اتصاله برؤساء 10 دول أخرى.

وكتب دانون، السفير الإسرائيل المخضرم، أن بايدن اتصل بزعماء 10 دول مختلفة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة القدامى، مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند واستراليا، فهل حان الوقت للاتصال بزعيم إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة.