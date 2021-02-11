البيت الأبيض يحسم الجدل حول "المكالمة المنتظرة" بين بايدن ونتنياهو

واشنطن - سبوتنيك. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في تصريحات اليوم الخميس، إن "نتنياهو تربطه علاقة طويلة بالرئيس الأمريكي".
وتابعت قائلة "بايدن سيتحدث إليه قريبا، ولكن ليس لدي معلومات عن موعد أو توقيت المحادثة".
وكان سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قد نشر في حالة دبلوماسية جديدة تثير السخرية، رقم هاتف رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مناشدا الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتصال به.
ونشر دانون تغريدة جديدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الأربعاء، ذكر فيها رقم هاتف نتنياهو، داعيا بايدن للاتصال به، على غرار اتصاله برؤساء 10 دول أخرى.
وكتب دانون، السفير الإسرائيل المخضرم، أن بايدن اتصل بزعماء 10 دول مختلفة، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة القدامى، مثل كندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند واستراليا، فهل حان الوقت للاتصال بزعيم إسرائيل، أقرب حليف للولايات المتحدة.
@POTUS Joe Biden, you have called world leaders from#Canada#Mexico#UK#India#France#Germany#Japan#Australia#SouthKorea#Russia— Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) February 10, 2021
Might it now be time to call the leader of #Israel, the closest ally of the #US?
The PM's number is: 972-2-6705555 pic.twitter.com/OYgPvVga6F
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