تركيا: لا تراجع عن امتلاك منظومة صواريخ إس 400 الروسية

أكدت الرئاسة التركية، اليوم الخميس على أن أنقرة تُصر على امتلاك منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة إن بلاده لن تتراجع عن امتلاك منظومة الدفاع الروسية التي تسببت في عقوبات أمريكية على أنقرة.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة التركية على أن بلاده سوف تسعى إلى التوصل لحل المشكلات مع الولايات المتحدة عبر الحوار، بحسب "رويترز".

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تركيا في ديسمبر كانون الأول، على خلفية شراء هذه المنظومة الدفاعية، الأمر الذي نددت به أنقرة.

وقبل يومين، ذكر وزير الدفاع التركي أن أنقرة ستقترح فقط تنشيطا جزئيا للمنظومة خلال المفاوضات مع واشنطن.

وقال كالين في مقابلة مع محطة "تي.آر.تي.خبر" التركية إن تعليقات الوزير أُسيء فهمها لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأوضح المتحدث أن هناك محادثات تجري حاليا بين بلاده وواشنطن حول الخلافات، لكنه قال إنه لا ينبغي توقع حلول سريعة.