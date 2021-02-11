وزير دفاع أذربيجان: الجيش التركي من أقوى جيوش العالم

قال وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، اليوم الخميس، إن الجيش التركي يعد من أقوى جيوش العالم، معربا عن "بالغ امتنانه جراء تنظيم المناورات المشتركة بين البلدين".

وقال حسنوف في كلمة له، خلال حضور "مناورات شتاء 2021" بين القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأذربيجانية في ولاية قارص شرقي تركيا: "القوات المسلحة التركية من أقوى جيوش العالم، وإننا نتمتع بعلاقات تعاون وثيق مع تركيا الشقيقة، ومن المهم جدا بالنسبة لنا الاستفادة من تجارب ومهارات الجيش التركي".

ولفت حسنوف ولفت وزير الدفاع الأذربيجاني إلى أن الهدف من المناورات المناورات تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وزيادة قدرات وقابلية الحركة في أحوال الطقس الباردة وسط الثلوج، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأشار حسنوف إلى نجاح الجيش الأذربيجاني في "تحرير إقليم قره باغ خلال 44 يوما، مشددا على أهمية الدعم التركي السياسي والمعنوي والدبلوماسي خلال العملية".

يشار إلى أن أذربيجان وأرمينيا قد توصلتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وبرعاية روسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ينهي نزاعا في إقليم قره باغ استمر نحو شهر ونصف.

وينص الاتفاق على توقف القوات الأرمنية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.