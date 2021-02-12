بوتين لا يخطط لإلقاء كلمة في مؤتمر ميونيخ

أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يلقي كلمة في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​لعام 2021.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كان بوتين سيلقي كلمة أمام المؤتمر "كلا".

ويعقد مؤتمر ميونيخ للأمن عن بُعد في 19 شباط/فبراير بحسب ما أعلن منظّمو هذا الحدث الذي أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، عن مشاركته فيه.