زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمالي تركيا

ضرب صباح اليوم الجمعة، زلزال بلغت شدته 4.6 درجة على مقياس ريختر محافظة كارابوك شمالي تركيا.

وبحسب مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي، وقع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر على بعد 77كيلومتر شرقي محافظة كارابوك الواقعة في شمال تركيا.

وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومتر، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأكد المركز أن الزلزال ضرب عند دائرة عرض (41.35 شمالا) وخط طول (33.53) شرقا.