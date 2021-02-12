زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب شمالي تركيا

وبحسب مركز رصد الزلزال الأورومتوسطي، وقع زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر على بعد 77كيلومتر شرقي محافظة كارابوك الواقعة في شمال تركيا.
Felt #earthquake (#deprem) M4.7 strikes 77 km E of #Karabük (#Turkey) 2 min ago. Please report to: https://t.co/3mflmLJ2Jy pic.twitter.com/MZl0GYIkOu— EMSC (@LastQuake) February 12, 2021
وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومتر، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.
وأكد المركز أن الزلزال ضرب عند دائرة عرض (41.35 شمالا) وخط طول (33.53) شرقا.
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