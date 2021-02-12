أوبرا سيدني تكتسي بالأحمر احتفالا بالعام الصيني الجديد... صورة

أضيئت أشرعة دار أوبرا سيدني الشهيرة باللون الأحمر، مساء أمس الخميس، إيذانا ببداية العام القمري الصيني الجديد، الذي يحتفل به على نطاق واسع لدى المجتمعات الصينية والآسيوية في أستراليا.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية الحدث، وتحدث وزير التعددية الثقافية في ولاية نيو ساوث ويلز، جيف لي، الذي رحب بعام الثور الجديد قائلا "يقال إن الثور يتمتع بالثبات والقوة والموثوقية، ويمكننا جميعا الاستفادة من هذه الصفات بينما نعمل على البقاء آمنين خلال هذه الأوقات غير المسبوقة".

Happy Lunar New Year!



We wish you a happy, healthy and prosperous Year of the Ox.🐂 pic.twitter.com/mU6OXhF7Qw — Sydney Opera House (@SydOperaHouse) February 11, 2021

وأضاف جيف لي أن "حكومة نيو ساوث ويلز تتمنى لجميع المجتمعات المحلية التي تحتفل بالسنة القمرية الجديدة سنة جديدة سعيدة وصحية ومزدهرة".

وأصبحت السنة الصينية الجديدة جزءا لا يتجزأ من ثقافة نيو ساوث ويلز. وسيقام أكثر من 80 حدثا في مدينة سيدني عاصمة الولاية في الفترة من 12 إلى 21 فبراير، بما في ذلك حفلات موسيقية مفتوحة وورش عمل لرقصة الأسد وعروض الشوارع المتجولة والمعارض والجولات وولائم المطاعم الفاخرة.

وقالت عمدة مدينة سيدني كلوفر مور إن "الاحتفالات التي أقيمت مع إتباع إجراءات الأمان تجاه كوفيد-19 تعد فرصة لجذب الناس مرة أخرى إلى المدينة ودعم الأعمال التجارية المحلية التي تأثرت بالوباء".

وأضافت مور قائلة "كنا في خضم احتفالات العام القمري الجديد العام الماضي عندما ضرب الوباء سيدني لأول مرة. وبين عشية وضحاها تقريبا، تأثرت الأحداث المقامة بمناسبة السنة القمرية الجديدة والأعمال التجارية المحلية في الحي الصيني والمناطق المحيطة به بشكل كبير".

وتابعت أنه "في هذه السنة القمرية الجديدة، نرحب بعودة الناس مرة أخرى إلى وسط المدينة مع فعاليات تتبع إجراءات الأمان تجاه كوفيد-19 ووضع الزينة وإقامة عروض جوالة تحتفل بمجتمعنا متعدد الثقافات مع دعم الأعمال التجارية المحلية".