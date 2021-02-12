بعد الصين... هونغ كونغ تعتزم وقف بث شبكة "بي بي سي"

أعلنت هونغ كونغ، اليوم الجمعة، عن اعتزامها وقف بثها المباشر لشبكة "بي بي سي وورلد نيوز"، عقب قرار الصين بمنع بث القناة الإخبارية العالمية.

وبحسب وكالة "رويترز"، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية في بيان صدر في منتصف ليل الجمعة، إن تحقيقا خلص إلى أن تغطية "BBC" للصين "انتهكت بشكل خطير" لوائح وسائل الإعلام الصينية.

وأضافت الهيئة المنظمة أن هذا يشمل متطلبات "أن الأخبار يجب أن تتسم بالصدق والنزاهة"، وادعت أن برامج "BBC" أضرت بالمصالح الوطنية للصين وقوضت الوحدة الوطنية.

وذكر البيان أنه لهذه الأسباب لن يتم تجديد رخصة بث القناة الناطقة باللغة الإنجليزية للعام المقبل.

وقالت محطة راديو وتلفزيون هونغ كونغ في وقت لاحق، إنها ستتوقف عن بث خدمة BBC العالمية اعتبارا من الساعة 11 مساء يوم الجمعة، مستشهدة بقرار هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية الصينية باعتباره السبب.

وفي وقت سابق، قالت BBC في بيان إنها "تشعر بخيبة أمل" من قرار الصين.

ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قرار الصين بأنه "تقييد غير مقبول لحرية الإعلام" مشيرا إلى هذا القرار سيضر بسمعة الصين في العالم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من إلغاء هيئة تنظيم وسائل الإعلام البريطانية رخصة البث لشبكة تلفزيون الصين العالمية الناطقة باللغة الإنجليزية (CGTN).

وقالت إنها وجدت أن حامل ترخيص القناة لا يتحكم في تحرير البرامج التي تبثها، وإن من يسيطر على القناة هو "الحزب الشيوعي الصيني"، وهو أمر غير مسموح به بموجب قانون البث البريطاني.