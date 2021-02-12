الخارجية البيلاروسية: لقاء مرتقب بين بوتين ولوكاشينكو في الأيام المقبلة

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الجمعة، عن الاتفاق على عقد اجتماع بين الرئيسين ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين في نهاية شهر فبراير/شباط القادم.

وجاءت تصريحات الخارجية البيلاروسية على لسان وزيرها فلاديمير ماكي، الذي قال لوكالة "سبوتنيك": "من المقررعقد اجتماع بين رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في نهاية فبراير/ شباط القادم، حيث ستتم مناقشة قضايا محددة تتعلق بزيادة التنسيق والتكامل بين مينسك وموسكو".

وأضاف ماكي، قائلا "مثل هذا الاجتماع مخطط ويجري العمل عليه في الوقت الحالي ويتم إعداد المواد ذات الصلة به ودعنا نقول أنه سيعقد نهاية الشهر الحالي".

وتابع ماكي قائلا: "مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الوبائي خصوصا ما يحدث مؤخرًا في بلادنا، أعتقد أن الرئيسين سيكون لديهما أشياء يتحدثان بها ومتأكد من أن هناك قضايا مشتركة ومحددة على طاولتهما فيما يتعلق بتعميق التكامل بين الدولتين".

يشار إلى أن دولة الاتحاد "روسيا — وبيلاروسيا" تأسست في 2 أبريل/نيسان عام 1997 كمشروع جيوسياسي مهم ينطلق من سعي قيادتي وشعبي بيلاروسيا وروسيا لبلوغ مزيد من التكامل السياسي والاقتصادي، على أساس معاهدة الوحدة الروسية البيلاروسية لعام 1996.

ويهدف هذا المشروع لتنظيم فضاء موحد للدولتين في المجالات السياسي والاقتصادي والعسكري والجمركي والمالي (الخاص بالعملات الأجنبية) والقانوني والإنساني والثقافي.