شرطة ميانمار تفرق مظاهرة طلابية خرجت ردا على الانقلاب العسكري... فيديو وصور

فرقت شرطة ميانمار احتجاجا طلابيا في جامعة "مولاين" نُظِّم ردا على الانقلاب العسكري، فيما اعتقلت 14 ناشطا، وسمع دوي طلقات نارية أثناء تفريق المتظاهرين.

وقال موقع "إيراوادي" الإخباري أن "الاعتقالات تمت بعد أن فتحت الشرطة النار خلال مظاهرة سلمية للطلاب خرجت من حرم الجامعة وتم اعتقال 14 شخصا".

ودخلت الشرطة، أمس الخميس، الحرم الجامعي وفتشت مقرات اتحاد الطلاب. فيما أعلن عدد كبير من أساتذة الجامعة العصيان المدني.

Today in Mawlamyine, Myanmar.

Polices started across the line and arrested students and sht citizens without warnings. #WhatsHappeningInMyanmar #Feb12Coup pic.twitter.com/vZB2ej5GtK — KyiKyiTun (@KyiKyiTun4) February 12, 2021

وفرضت الولايات المتحدة أمس الخميس، عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش وحذرت جنرالات الدولة الأسيوية من أنه قد يكون هناك المزيد من العقوبات الاقتصادية في جعبة واشنطن ردا على الانقلاب العسكري.

The slogan of Myanmar Police Force is 'What May I Help You?’

They way they help is ... 😢#WhatsHappeningInMyanmar#Feb12Coup pic.twitter.com/LLAH0brLm8 — Scarlet (@KhaingScarlet) February 12, 2021

ووافق الرئيس جو بايدن يوم الأربعاء على أمر تنفيذي بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب ميانمار، المعروفة أيضًا باسم بورما، والذين أطاحوا بالحكومة التي يقودها المدنيون واعتقلوا الزعيمة المنتخبة والحائزة على جائزة نوبل، أونج سان سو تشي.

In Mawlamyine, A police shot Myanmar citizens, University students and young people who were protesting peacefully for democracy on street with gun by today. #WhatsHappeningInMyanmar #Feb12Coup #CrimeAgainstHumanity pic.twitter.com/0L9mvzNF7a — 유야파에 모🌱 (@YuYaPyaeMoe2) February 12, 2021

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع في المدن والبلدات في أكبر مظاهرات في ميانمار منذ أكثر من عقد، وأعادوا إلى الأذهان ذكريات ما يقرب من نصف قرن من حكم الجيش المباشر، الذي تخللته حملات قمع دامية، حتى بدأ الجيش في التخلي عن بعض السلطة في عام 2011.