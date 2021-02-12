لوكاشينكو: هناك احتمالية لدمج عملية الاستفتاء على الدستور بالانتخابات المحلية

كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أن الاستفتاء على مسودة الدستور المحدثة لبيلاروسيا يمكن دمجه مع الانتخابات المحلية في يناير/كانون الثاني من عام 2022.

وجاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي لوكالة "سبوتنيك" خلال اجتماع مجلس الشعب لعموم بيلاروس قال خلاله "أنا مقتنع بأننا سنخرج بمشروع دستور جديد بحلول نهاية هذا العام، وسنعتمد هذه الوثيقة القانونية الأساسية للاستفتاء في غضون 11-12 شهرًا القادمة".

وأضاف لوكاشينكو قائلا: "ربما سيتم الدمج بين عملية الاستفتاء والاستحقاق الانتخابي المحلي".

ومن الجدير بذكره أن بيلاروسيا تشهد احتجاجات معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد والتي فاز بها بحسب لجنة الانتخابات البيلاروسية، الرئيس الحالي للبلاد، ألكسندر لوكاشينكو.

وتعتبر المعارضة أنه حدث تزوير في هذه الانتخابات، في الوقت الذي تعتبر فيه السلطات البيلاروسية أن الاحتجاجات في البلاد توجه من الخارج بهدف زعزعة استقرار بيلاروسيا.