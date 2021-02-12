هل ينهي هجوم إسرائيلي على إيران برنامجها النووي.. مسؤول سابق في الطاقة الذرية يجيب

قال مسؤول سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، لن ينهي البرنامج النووي، وإن عمد على تأخير هذا البرنامج، لكن لن يمنعه.

وأجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أمس الخميس، حوارا مع أولي هاينونين، النائب السابق للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد من خلاله أن أي هجوم عسكري إسرائيلي منشآت نووية إيرانية لن يوقف عزم طهران عن برنامجها النووي، وإن توقف لفترة، لكنها ستعود، مجددا.

وذكرت الصحيفة أن المسؤول الأممي قام بزيارات كثيرة سابقة لإيران، ضمن فريق الوكالة الدولية للتحقق من برنامجها النووي، بمعنى أنه على دراية كبيرة بالبرنامج النووي الإيراني، خاصة وأنه أمضى أياما طويلة في مواقع نووية إيرانية تحت الأرض، عندما كان البرنامج النووي في بدايته، قبل أن يتوسع ويتطور.

وأفاد المسؤول السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه من الناحية الفنية يمكن لسلاح الجو الإسرائيلية مهاجمة منشآت نووية إيرانية، لكن ستكون هناك صعوبة بالغة في مهاجمة مواقع غيرها أو مواقع نووية بعينها، وبأن هذا الهجوم سيمنح إسرائيل بعض الوقت، لكن لن يمتع أو يحول دون إكمال إيران لبرنامجها النووي.

ونقلت الصحيفة العبرية على لسان أولي هاينونين، النائب السابق للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه على إسرائيل أن تدرك أنها أمام دولة نووية، وليست دولة مثل العراق أو سوريا ـ على حد قوله ـ وأن الإيرانيين دائما ما يكون لديهم خطط بديلة، حيث لا يضعون البيض في سلة واحدة.