معهد "غاماليا" يطلق تقنية جديدة للتعامل السريع والحازم مع طفرات كورونا

أعلن مدير المركز الوطني لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة "غاماليا"، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الجمعة، أن المركز قد ابتكر تقنية تسمح بتسريع إنتاج اللقاحات، وتكون قادرة على خلق مناعة ضد جميع سلالات فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال غينتسبورغ في حديث على قناة "روسيا 24" الإخبارية: "في معهدنا... تم تطوير تقنية تسمح بإنتاج اللقاحات بسرعة وكفاءة عالية، والتي ستشمل مضادات ليس لنوع واحد من فيروس كورونا بل لاثنين، لثلاثة، لأربعة، لخمسة أنواع مختلفة من المستحضرات".

ووفقا لغينتسبورغ، فإن التقنية المبتكرة في مرحلة "متقدمة"، وسيتم إبلاغ وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، بهذا الأمر.

ويذكر أنه في يناير/كانون الثاني، أصدرت وزارة الصحة الروسية تصريحًا لإجراء تجارب سريرية للقاح "سبوتنيك المخفف (لايت)" ضد فيروس كورونا المستجد.

وأعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، في وقت سابق، أن لقاح سبوتنيك ليس عقارا واحدا، بل منصة لقاحات. ووفقا له، فإن لقاح "سبوتنيك المخفف (لايت)" سيركز بشكل أساسي على الأسواق الخارجية حيث توجد بؤر وبائية قوية، وفي روسيا لقاح "سبوتنيك" سيكون الرائد.