الاتحاد الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار تصريحات روسيا بشأن العلاقات معها

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، أن أوروبا أخذت بعين الاعتبار تعليقات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والكرملين بشأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة "ٍسبوتنيك" تصريحات ستانو الذي قال "لقد أخذنا في الاعتبار تصريحات السيد لافروف وتفسيرات الكرملين. وبغض النظرعن هذه التصريحات، فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ليست جيدة بل نريد بناء علاقات قيمة مع روسيا تقوم على أساس احترام القانون الدولي والتزام به".

وأضاف ستانو أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أبلغ لافروف بهذا الأمر، مضيفا "في هذا السياق، نحن نؤيد علاقة تعود بالفائدة على الجانبين".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا كان الأخير هو البادئ بقطعها فقط.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيانها الرسمي:

"نحن مستعدون لقطع العلاقات في حالة إذا كان الاتحاد الأوروبي هو المبادر بذلك".

وأضافت الخارجية: "من جانبنا، ندعو أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى التعاون المتكافئ والاحترام المتبادل، وهو ما قاله وزير الخارجية سيرغي لافروف".

وكان وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الجمعة،

أن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض الأخير عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.