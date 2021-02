الاتحاد الأوروبي يأخذ بعين الاعتبار تصريحات روسيا بشأن العلاقات معها

ونقلت وكالة "ٍسبوتنيك" تصريحات ستانو الذي قال "لقد أخذنا في الاعتبار تصريحات السيد لافروف وتفسيرات الكرملين. وبغض النظرعن هذه التصريحات، فإن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا ليست جيدة بل نريد بناء علاقات قيمة مع روسيا تقوم على أساس احترام القانون الدولي والتزام به".

© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation