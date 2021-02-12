ثلاث دول أوروبية تدعو إيران لوقف إنتاج اليورانيوم المعدني والعودة للالتزام بتعهداتها

دعت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إيران لوقف إنتاج اليورانيوم المعدني بشكل فوري والعودة للالتزام بكامل تعهداتها وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، معتبرة أن "خروقات" إيران لتعهداتها ستؤدي إلى عرقلة الدبلوماسية وبالتالي عرقلة تطبيق أهداف الاتفاق النووي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الدول الثلاث: "نحن، حكومات فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، تابعنا بقلق بالغ التأكيد الأخير من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة، حيث أنه وفقا لخطة العمل المشتركة الشاملة، فإن إيران تلتزم بعدم الانخراط في إنتاج معدن اليورانيوم أو حيازته أو إجراء بحث وتطوير في مجال تعدين اليورانيوم لمدة 15 عامًا".

كما أعادت الدول الثلاث التأكيد أن إيران ليس لديها مبرر مدني لهذه الأنشطة، التي تعد خطوة أساسية في تطوير سلاح نووي.

ودعا البيان إيران إلى الوقف الفوري لهذه الأنشطة، وعدم اتخاذ أي خطوات جديدة غير متوافقة مع برنامجها النووي، منوها إلى أنه بهذا التصعيد، فإن إيران تهدر فرصة تجديد الدبلوماسية لتحقيق أهداف خطة العمل الشاملة المشتركة بشكل كامل.