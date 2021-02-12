مقتل 19 من عناصر "بوكو حرام" الإرهابية شمال شرقي نيجيريا

قتل 19 عنصرًا من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية، خلال عملية عسكرية شنها الجيش النيجيري شمال شرقي نيجيريا.

وأكدت وسائل إعلام نيجيرية رسمية أن الاشتباكات خلال العملية أسفرت كذلك عن إصابة عدد كبير من المسلحين وحجز خمس آليات مسلحة تابعة لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة.

وقال مصدر عسكري إن مقاتلي بوكو حرام الذين كانوا يقودون ثماني شاحنات حربية حاولوا في وقت سابق مهاجمة إحدى القواعد العسكرية في بلدة ران فيما كان يبدو أنه كمين.

وقال المصدر إن القوات قامت على الفور بانسحاب تكتيكي من قاعدتها لإحباط الهجوم، فيما شن الجيش هجوما مضادا جويا وبريا مكثفا ضد الإرهابيين الذين فروا من المكان.

وانتعشت الآمال في أعقاب النجاحات التي تحققت في البداية للحد من خطورة جماعة بوكو حرام الإسلامية في 2015 و2016 ولكن مع صعود تنظيم "داعش" الإرهابي ولاية غرب أفريقيا بعد أن كان في السابق جزءا من بوكو حرام، تخلى الجيش عن الكثير من مكاسبه.

والآن هناك أجزاء من شمال شرق أكبر دول أفريقيا سكانا وأكبر دول القارة إنتاجا للنفط خارج سيطرة الحكومة ويقبع الجنود في مواقع دفاعية ويتعرضون للقتل باستمرار برصاص المسلحين عندما يخرجون في دوريات.

وانتشرت العصابات المسلحة في شمال غرب نيجيريا منذ انتخاب بخاري في المرة الأولى في عام 2015 وتسيطر عصابات خطف على كثير من الطرق في البلاد وتندلع على نحو متكرر صراعات بين مزارعين ورعاة. وتتزايد القرصنة في خليج غينيا حيث تتركز الثروة النفطية البحرية لنيجيريا.