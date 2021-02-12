مفاوضات أمريكية ألمانية قد تفضي لرفع العقوبات عن "التيار الشمالي-2" القادم من روسيا

أعلن مصدر مطلع، اليوم الجمعة، أن مفاوضات وزارية ألمانية - أمريكية تجري حالياً حول رفع العقوبات عن "التيار الشمالي-2" مشيرا إلى أنه من الصعب حتى اللحظة التنبؤ بفرص النجاح.

برلين - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "المفاوضات على المستوى الوزاري جارية ويتم تبادل الاقتراحات وهذا أمر مشجع".

وتعليقا على اقتراح وزارة المالية في جمهورية ألمانيا ، في آب/ أغسطس من العام الماضي، بتخصيص مليار يورو لبناء محطتين في ألمانيا لاستقبال الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، أشار المصدر إلى أن هذا "السيناريو محتمل للغاية وهو عملي وصحيح".

وفي وقت سابق، نفت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولز، التقارير عن عقد "صفقة" بمليار دولار مع الولايات المتحدة بشأن "التيار الشمالي- 2 "، مشيرة إلى عدم وجود أي "صفقة قذرة".

وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي ، أفيد بأن وزير المالية الألماني، أولاف شولتز، عرض على الولايات المتحدة صفقة. يُزعم من خلالها بأن ألمانيا يمكن أن تستثمر مليار يورو في صناعة الغاز المسال في الولايات المتحدة مقابل امتياز من واشنطن بشأن مشروع "التيار الشمالي- "2 ، الذي سيسمح بإكماله وتشغيله دون ضغوط عقوبات أمريكية. وفي وقتها، لم تعلق وزارة المالية على التقارير الإعلامية التي تحتوي على هذه المعلومات، مشيرة، من بين أمور أخرى، إلى سرية المفاوضات. وتمت إثارة جولة جديدة من النقاش حول هذه القصة من قبل جماعة "دويتشه أومفيلت هيلفه" للحفاظ على البيئة، التي تعارض المشروع بنشاط والتي نشرت يوم أمس الثلاثاء، وثيقة زُعم أنه أرسلتها المالية الألمانية إلى الولايات المتحدة وهي تحتوي على اقتراح بهذا الشأن.