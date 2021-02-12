إيطاليا: مجموعة السبع ملتزمة بدعم اقتصادنا

قالت إيطاليا، اليوم الجمعة 12 فبراير/شباط، إن مجموعة الدول السبع ملتزمة بدعم اقتصادها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الاقتصاد والمال الإيطالي، روبرتو غوالتيري، قوله اليوم الجمعة، إن وزراء مال دول مجموعة السبع الغنية أكدوا التزامهم بمواصلة الإجراءات المنسقة الرامية إلى دعم الاقتصاد.

وجاءت تصريحات وزير المال الإيطالي في أعقاب اجتماع عبر الإنترنت جمع وزراء المال السبع.

وقال غوالتيري عقب الاجتماع: "وزراء مجموعة السبع أكدوا اليوم التزامهم المشترك والمنسق حيال دعم التعافي الاقتصادي وإتاحة الظروف الملائمة لنمو مستدام وشامل. من السابق لأوانه سحب إجراءات الدعم."