فريق الدفاع عن مهربي كارلوس غصن يحاول تأجيل تسليمهما إلى اليابان

طالب فريق الدفاع عن رجلين، متهمين بمساعدة كارلوس غصن، المدير السابق لشركة "نيسان موتور" على الهروب من اليابان، المحكمة العليا الأمريكية بالتدخل وتأجيل عملية تسليمهما للسلطات اليابانية.

وسعى فريق الدفاع للحصول على وقف طارئ للأمر الصادر عن محكمة أدنى مهد الطريق أمام تسليم مايكل تايلور أحد المحاربين القدامى في الجيش الأمريكي وابنه بيتر إلى اليابان في وقت مبكر اليوم الجمعة، وفقا لرويترز.

وكان غصن ممنوعا من مغادرة اليابان في انتظار محاكمته في تهم فساد مالي.

ورفضت محكمة استئناف أمريكية يوم الخميس تأجيل تسليم رجلين إلى اليابان حيث يواجهان تهمة مساعدة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن على الهرب.

ويمهد القرار الذي أصدرته محكمة في بوسطن الطريق أمام تسليم العسكري السابق بالقوات الخاصة الأمريكية مايكل تايلور وابنه بيتر إلى اليابان بعد موافقة الخارجية الأمريكية على تسليمهما.

وألقت السلطات الأمريكية القبض على الاثنين في مايو/أيار بناء على طلب اليابان.

ويقول مدعون إن تايلور وابنه ساعدا غصن على الفرار من اليابان في 29 ديسمبر كانون الأول 2019 مختبئا في صندوق بطائرة خاصة. ووصل الرجل في نهاية المطاف إلى لبنان موطن طفولته.

ولا يرتبط لبنان باتفاقية تسليم مطلوبين مع اليابان.

وينتظر غصن المحاكمة بتهمة مخالفات مالية، وينفي الرجل التهم.