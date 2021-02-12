أردوغان: ميركل دهشت عندما أبلغتها "بأكبر نجاح لتركيا"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، بأن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قد دهشت عند إبلاغها ببعض البيانات التي تتعلق بالطلاب الجامعيين في تركيا.

أشار أردوغان، في تصريحات أدلى بها أثناء مشاركته، اليوم، في مراسم افتتاح مبنيين ملحقين بكليتي الهندسة والتربية في جامعة تركية تحمل اسمه "رجب طيب أردوغان"، في ولاية ريزة، شمالي تركيا، إلى أن بلاده احتلت المرتبة الأولى أوروبيا من حيث عدد الطلاب الجامعيين.

وأكد أردوغان أن الحكومات التركية المتتالية لحزبه الحاكم "العدالة والتنمية" قد رفعت الميزانية السنوية المخصصة للجامعات في الأعوام الـ18 الأخيرة من تاريخ البلاد.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، ارتفعت الميزانية المخصصة للجامعات من 2.5 مليار ليرة (عام 2002) إلى 36 مليار ليرة (نحو 5.12 مليارات دولار) عام 2021.

ونوه أردوغان في تصريحاته إلى أن ارتفاع أعداد الجامعات في تركيا من 76 إلى 207، خلال نفس الفترة (فترة حكم حزبه).

وكشف أردوغان عن تفاصيل لقاء جمعه مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في برلين، حيث قال إن "المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربت عن دهشتها لدى إبلاغها بأن عدد الطلاب الجامعيين في تركيا يبلغ نحو 8 ملايين و400 ألف".

وأكد أردوغان أن تركيا باتت تتفوق كثيرا على ألمانيا في عدد الطلاب الجامعيين وأنها تحتل المرتبة الأولى أوروبيا في هذا المجال، مشددا على ضرورة الارتقاء بجودة التعليم وعدم الاكتفاء بالكم فقط بل بالنوعية.

من جهة أخرى، نوه أردوغان إلى وجود أكثر من 200 ألف طالب أجنبي في الجامعات التركية، مبينا أن ذلك يعد أكبر نجاح لبلاده ويعكس الشوط الذي قطعته تركيا في مجال العمل العلمي والأكاديمي.