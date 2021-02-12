ميلانيا ترامب بعد الرئاسة... حذفت صورها وتتجاهل محاكمة زوجها بالتدليك

كشفت تقارير أمريكية عن أحوال "سيدة أمريكا الأولى" السابقة، ميلانيا ترامب، بعد مغادرتها البيت الأبيض، وخسارة زوجها دونالد ترامب الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن ميلانيا ترامب تتجاهل تماما في الوقت الحالي تفاصيل محاكمة زوجها الثانية في الكونغرس، في قضية اتهامه بالتحريض على أحداث اقتحام مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي.

وكشف أحد المصادر المطلعة أن ميلانيا ترامب تركت واشنطن خلفها على عكس زوجها، وأصبح جدول أعمالها اليومي لا يمت بصلة بالسياسة أو الكونغرس أو المحاكمات، وأصبحت منشغلة بالاعتناء بنفسها.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على جدول ميلانيا ترامب في متنزه "مارالاغو" في ولاية فلوريدا المقيمة به حاليا إنها "تذهب إلى المنتجع الصحي وتتناول الغداء، ثم تذهب إلى المنتجع الصحي (مرة أخرى) وتتناول العشاء مع زوجها دونالد ترامب في الفناء، ويتكرر ذلك الروتين بصفة يومية".

بينما يؤكد شخص آخر مطلع على الروتين اليومي لميلانيا ترامب أنها

"أصبحت منجذبة لمرافق المنتجع الصحي في "مارالاغو"، مشيرا إلى أنه ليس من غير المعتاد أن تقضي عدة ساعات في اليوم هناك، مستمتعة بالمزايا المتاحة لها، وغالبا ما تذهب مرتين خلال 24 ساعة من أجل التدليك أو العناية بالأظافر أو علاجات الوجه أو أي خدمات أخرى متاحة".

بينما أفاد شخص ثالث أن ميلانيا ترامب تقضي أمسياتها في فناء "مارالاغو" في الهواء الطلق، حيث تفضل تناول السمك كمقبلات، وغالبا ما ينضم إليها والديها اللذان يقيمان في جناح خاص.

ووفقا لشخص على دراية بجدول أعمالها، فقد كانت ميلانيا ترامب تخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكنه علم أنها لن تحضر عندما غرد زوجها عبر "تويتر" بأنه لن يذهب.

حذفت صورها

وفاجأت السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بحذف منشوراتها على موقع "إنستغرام".

واكتفت ميلانيا بالاحتفاظ بمنشور واحد فقط على "إنستغرام" في الوقت الحالي، وهو الخاص بخطاب وداعها قبل مغادرة البيت الأبيض، بعد هزيمة زوجها أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وأفادت وسائل إعلام أجنبية عن تكهنات بأن السيدة الأولى السابقة وزوجها ليسا في أفضل الأحوال، وأن انفصالهما يمكن أن يؤدي إلى الطلاق.

وكان آخر مرة شوهد فيها دونالد ترامب في حفلة سوبر بول يوم الأحد الماضي في نادي الغولف الدولي، لكن زوجته ميلانيا لم تحضر الحدث.

وكان الضيوف الحاضرين للحفلة فضوليين لمعرفة سبب عدم حضور السيدة الأولى السابقة هذا الحدث، خاصةً أنها حريصة على فعل ذلك بانتظام في الماضي.

وأثار غياب ميلانيا ترامب عن الحفل شائعات عن استياء داخلي بينها وبين زوجها، بحسب تقارير إعلامية أجنبية.

وأضاف التقرير أنه أثناء تواجده في الحفلة، قدم ترامب "تحية مهذبة ولكن غير مبتسمة للمتواجدين، ومن الواضح أنه لم يكن مهتما بإجراء أي محادثة حقيقية"، بحسب صحيفة "ذا كريتيك" البريطانية.

مرارة من جيل بايدن

أفاد تقرير شبكة "سي إن إن" أن أكثر ما أثار غضب ميلانيا ترامب ومرارتها هو جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي بدأت فترة عملها في الجناح الشرقي بالبيت الأبيض سريعا، وقامت بتعيين موظفين وتجهيزهم في غضون أسبوعين من تنصيب زوجها.

وعلى الرغم من أن ميلانيا ترامب تركت "ملاحظة ترحيب" لجيل بايدن في البيت الأبيض عقب مغادرها المكان، إلا أنها لم تتحدث معها بعد، متجنبة تقليدا قديما لسيدات أمريكا الأوائل.

ولا تلوم ميلانيا ترامب نفسها بعد فوات الأوان، ولكن تلوم الآخرين، بما في ذلك الموظفين السابقين ومحرري المجلات والشركات والمؤسسات الذين اختاروا عدم العمل معها بسبب الخطاب السياسي لزوجها الرئيس الأمريكي السابق.

وألمحت ترامب مؤخرا إلى أنها تعتقد أنها كان بإمكانها المشاركة في المزيد من الفرص الإعلامية والأحداث السياسية لو كان موظفوها أكثر ملاءمة لاحتياجاتها.

وبدأت محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، في الغرفة العليا للبرلمان الأمريكي.

ويتهم ترامب بالتحريض على التمرد، بما هدد أمن ومصالح الولايات المتحدة من أجل عرقلة الانتقال السلمي للسلطة.

ويصر الدفاع على أن عملية المحاكمة غير دستورية، وأن ترامب لم يحرض الجمهور على اقتحام مبنى الكابيتول.

ستبحث المحكمة مسألة ما إذا كان ترامب مذنبا أم لا، وسيترأس المحكمة عضو المجلس من الحزب الديمقراطي باتريك ليخي، مع مراعاة أن الديمقراطيين هم من بادر بالاتهام.

وكان الديمقراطيون قد استغلوا في وقت سابق أغلبيتهم في مجلس النواب، وأعلنوا عزل ترامب في فترات قصيرة جدا، وهذا سمح للجمهوريين وأنصار الرئيس السابق باتهامهم بالتسرع وانعدام أي تحقيق.