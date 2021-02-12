انقطاع اتصالات الهاتف والانترنت في أنحاء كوبا

ذكرت تقارير صحفية عالمية عديدة، أن اتصالات الهاتف والإنترنت، انقطعت، اليوم الجمعة، بصورة كاملة في جميع أنحاء كوبا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود أن اتصالات الهاتف والإنترنت انقطعت في كوبا في عطل شمل أنحاء البلاد، لكن لم يحدث انقطاع عام للكهرباء.

وقال مراسل لـ"رويترز" إنه لم يصدر إعلان رسمي من الحكومة الكوبية، بخصوص انقطاع الاتصالات.

ولكن بدأت خدمات الهاتف والإنترنت في العودة تدريجيا، بعد حوالي 90 دقيقة من انقطاعها.