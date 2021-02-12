الولايات المتحدة تعلن عن إرشادات لإعادة فتح المدارس بشكل كامل

أصدرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إرشادات جديدة لإعادة فتح المدارس في الولايات المتحدة.

وقالت إنه من الممكن إعادة فتح المدارس بشكل كامل، في المناطق التي تنخفض فيها معدلات العدوى بفيروس كورونا، إذا جرى ارتداء الأقنعة وطبقت استراتيجيات أخرى للحد من الوباء، بحسب "رويترز".

وذكرت أن عملية إعادة فتح المدارس يجب ألا تكون مشروطة بحصول المعلمين على لقاحات كورونا، لكنها أوصت بشدة بإعطاء الأولوية للمعلمين وموظفي المدارس للتطعيم.

ودعت المراكز إلى إجراء فحوصات أسبوعية للمدرسين والطلبة في الأماكن التي تشهد ارتفاعا في معدلات العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ويوم الأحد الماضي أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض أن الولايات المتحدة استخدمت 41 مليونا و210937 جرعة من لقاحات كوفيد-19، ووزعت 59 مليونا و307800 جرعة.

ويشير الإحصاء المنشور السبت الماضي إلى أن الدولة استخدمت 39 مليونا و37964 جرعة من اللقاحات ووزعت 59 مليونا و304600 جرعة.