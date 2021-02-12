الأولمبية الدولية تكشف مصير "أولمبياد طوكيو" بعد استقالة رئيس اللجنة المنظمة

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الجمعة 12 فبراير/شباط، مصير "أولمبياد طوكيو" المؤجلة من العام الماضي 2020، بعد استقالة رئيس اللجنة المنظمة.

وقالت الأولمبية الدولية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إنها تؤكد التزامها بإقامة دورة الألعاب الأولمبية، ولن تتأثر باستقالة رئيسة اللجنة المنظمة.

وأشارت اللجنة الأولمبية الدولية إنها "ملتزمة تماما" مثل أي وقت مضى، بإقامة الأولمبياد هذا الصيف، و لن تتأثر باستقالة رئيس اللجنة المنظمة المحلية لألعاب طوكيو 2020.

واستقال يوشيرو موري من رئاسة طوكيو 2020، اليوم الجمعة، قبل خمسة أشهر على انطلاق الألعاب، بعد تعليقات أدلى بها ضد النساء، أثارت غضبا في اليابان وخارجها.

وقال توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان "ستواصل اللجنة الأولمبية الدولية التعاون، يدا بيد مع خليفته، لإقامة ألعاب أولمبية آمنة في 2021".

و في سياق ذي صلة قال توشيرو موتو الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو اليوم الجمعة إن منظمي الألعاب يرغبون في إيجاد رئيس جديد بأقصى سرعة ممكنة.

وأفاد موتو خلال مؤتمر صحفي بأن المنظمين سينشؤون لجنة لإيجاد بديل لرئيس اللجنة المنظمة يوشيرو موري.