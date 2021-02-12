انتخاب المحامي البريطاني كريم خان مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية

أظهرت نتائج تصويت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، انتخاب كريم خان المحامي البريطاني مدعيا للمحكمة الجنائية الدولية.

موسكو - سبوتنيك. هذا وقد شارك أربعة مرشحين في الانتخابات، تم انتخاب المدعي العام لمدة تسع سنوات، تبدأ في 16 يونيو/ حزيران المقبل..

يشار إلى أن خان فاز بالمنصب في اقتراع سري متغلبا على ثلاثة مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.

انتخاب كريم خان (المملكة المتحدة) مدعيا عاما للمحكمة الجنائية الدولية.

أجرت الانتخابات جمعية الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة. https://t.co/o6FZVkpkGT pic.twitter.com/LdWqNVHIoa — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) February 12, 2021

وتضم المحكمة، التي مقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.